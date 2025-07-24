"النادي اللبناني لليخوت" وجّه نداءً إلى رئيس الجمهورية: لحمايتنا من خطر الإزالة

وجّه "النادي اللبناني لليخوت" نداءً إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائلًا: "نتوجه إليكم بهذا النداء من أبناء البحر ومن المدافعين عن الرياضة والثقافة البحرية، لطلب حمايتكم لنادينا، النادي اللبناني لليخوت، الذي يواجه خطر الإزالة اليوم من قبل بعض الجهات الإدارية والقضائية، لأسباب تتنافى مع المصلحة العامة".
وأشار إلى أنّ "هذا النادي الذي يحتضن الأطفال والشباب، ويدرّبهم على قيم الانضباط والبيئة والانتماء، ليس مجرد مبنى على الشاطئ، بل هو مساحة آمنة للتربية، ومؤسسة قائمة منذ سنوات على الأملاك العامة لخدمة الوطن وأبنائه".
وشدّد النّادي على "أنّنا نرجو منكم التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، وحماية هذا الصرح الوطني من محاولات الاستيلاء أو التدمير، دفاعاً عن دولة القانون، وعدالة المؤسسات، وكرامة الأجيال المقبلة".
