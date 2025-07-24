النشرة: الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت وادي برغز والمنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية وجبل الريحان. ولفت الى حزام ناري من الغارات الاسرائيلية على سجد الجرمق المحمودية الجبور، فيما يواصل الطيران الاسرائيلي يحلق على علو منخفض.

