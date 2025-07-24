الجيش: توقيف 3 مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات سلسلة ​عمليات أمنية​، وأوقفت بنتيجتها المواطنين (ا.س.) و(و.س.) و(ب.ف.) لتأليفهم خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي. وقد تبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين في التنظيم خارج البلاد. وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

