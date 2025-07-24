لحود خلال افتتاح المعرض الزراعي في زحلة: إعلان المدينة عاصمة عالمية للكرمة والنبيذ

افتتحت وزارة الزراعة بالتعاون مع الرهبانية الباسيلية الشويرية للروم الملكيين الكاثوليك، دير مار الياس الطوق، وبلدية زحلة تعنايل المعلقة والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، المعرض الزراعي للمنتجات الزراعية في منطقة زحلة والبقاع في ساحة دير مار الياس الطوق في زحلة، برعاية وحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود. ويستمر المعرض لمدة يومين، وتتخلله حلقات حوارية، وبرنامج فني تحييه فرقة وتر مع توفير مساحات آمنة للأطفال.

وأشار لحود إلى أنّ "مدينة زحلة في فرح وعرس، بعدما تلقينا خبر اعلانها مدينة عالمية للكرمة والنبيذ، بالتعاون مع وزير الزراعة نزار هاني، الذي اشار الى ان تكون الاولوية لزحلة، لكي نطلق زحلة مدينة سياحية؛ وبذلك اصبحت مدينة زحلة الى جانب عاصمة النبيذ مدينة التذوق ومدينة عالمية للنبيذ".

بدوره، لفت رئيس بلدية زحلة تعنايل سليم غزالة، إلى أن "افتتاح المعرض يتناسق مع يوم مميز هو يوم اعلان زحلة عاصمة للنبيذ، ليصبح عندها لقبين مدينة التذوق في الاونيسكو ومدينة عالمية للكرمة والنبيذ"، مؤكدا "حرص البلدية ان تكون الداعم الاول للمزارع والمصنع من اجل فتح الابواب امام التطوير".

واعتبر ان "افتتاح المعرض ليس حدث موسمي، انما رسالة لاستمرار دورها بفعالية على مستوى البقاع لادارة تجمع بين القطاعين العام والخاص والجمعيات لبناء اقتصادي واحد، ومسؤلياتنا جماعية تبدأ من الارض ولا تنتهي عند حدود السوق ونسعى لان تكون اسبوعية كما في كل لبنان".

أمّا الرئيس الأب المدبر الياس الخوري فرأى أن "المعرض ليس فعالية اقتصادية او ثقافية، بل هو مساحة نعتز بها بإبراز ما نملكه من طاقات محلية ومواهب فذة في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية. وكانت رهبانيتنا الشويرية السباقة في هذه المجالات وغيرها داخل المجتمع الزحلي من اجل خدمة ابناء المدينة على الصعيد الايماني الثقافي السياحي الخدماتي والاجتماعي من اجل خدمة الانسان".