أصدرت الإدارة العامة للتبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان قرار اداري متعلق ببعض المرتدين للزي الديني وتضمن القرار "اعتبار المدعو أحمد عصام غزالة منتحلا لصفة عالم دين وغير مؤهل لارتداء زي علماء الدين، واعتباره منتحلاً للنسب الهاشمي الشريف بارتدائه الزي المتعارف للسادة الهاشميين الأشراف. وذكر القرار بانه غير مؤهل للقيام بأعمال رجل دين (الإرشاد، الأحوال الشخصية، وغيرها) لارتكابه المحرمات الشرعية والانحرافات الأخلاقية المخلة بالعدالة والمروءة. كما تضمن القرار إنذار المذكور بخلع ​الزي الديني​ فوراً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. وتضمن البيان اعتبار هذا القرار إخباراً للجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه وإيداع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هذا القرار مع الأمل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان للعمل بمضمونه.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار اداري عن هيئة التبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بحق بعض المرتدين للزي الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.