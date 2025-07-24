اندلاع حريق في يخت في مرفأ تعاونية الصيادين في الضبية لم تعرف أسبابه بعد

اندلع حريق في يخت في مرفأ تعاونية الصيادين في الضبية قرب مطعم مندلون، لم تعرف أسبابه بعد.
وارتفعت سحب الدخان في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.
