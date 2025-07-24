اندلاع حريق في يخت في مرفأ تعاونية الصيادين في الضبية لم تعرف أسبابه بعد

اندلع ​حريق​ في يخت في مرفأ تعاونية الصيادين في الضبية قرب مطعم مندلون، لم تعرف أسبابه بعد.

وارتفعت سحب الدخان في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.