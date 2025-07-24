النشرة: الطيران الاسرائيلي يواصل عدوانه بغارات على منطقة الجرمق

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان بغارات على منطقة ​الجرمق​، وذلك بعد سلسلة غارات شنها مساء اليوم.

ولفت الى ان الطيران الاسرائيلي يواصل تحليقه على علو منخفض فوق اجواء الجنوب.