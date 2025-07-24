النشرة: الطيران الاسرائيلي يواصل عدوانه بغارات على منطقة الجرمق

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي يواصل عدوانه على جنوب لبنان بغارات على منطقة الجرمق، وذلك بعد سلسلة غارات شنها مساء اليوم.
ولفت الى ان الطيران الاسرائيلي يواصل تحليقه على علو منخفض فوق اجواء الجنوب.
