عراقجي: ايران ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا

اكد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية ايرانية، إن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، خلال المحادثات المزمعة غدا الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأوضح عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف.