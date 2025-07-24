رئيسة المفوضية الأوروبية تحث الصين على المساعدة في وقف إطلاق النار بأوكرانيا

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية ​أورسولا فون دير لاين​ الى إن ​الاتحاد الأوروبي​ يتوقع بأن تستجيب الصين لمخاوفه وتستخدم نفوذها لحث روسيا على قبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضحت في تعليقاتها في بكين عقب اجتماعها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة استمرت يوما واحدا، أن من المهم وقف إطلاق النار وعقد المفاوضات لوقف إراقة الدماء. وأردفت "كيفية استمرار الصين في التفاعل مع حرب بوتين ستكون عاملا حاسما في مستقبل علاقاتنا".