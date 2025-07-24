اعلن المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ الانسحاب من مفاوضات الدوحة حول قطاع غزة، وندّد بما وصفه "أنانية" موقف حركة "حماس". ولفت ويتكوف في تصريح له، الى إنه يدرس خيارات أخرى بعد فشل محادثات الدوحة بشأن هدنة في غزة. ولفت الى ان هناك عدم رغبة في التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واضحة للعيان.

كانت هذه تفاصيل خبر ويتكوف يعلن الانسحاب من مفاوضات الدوحة حول غزة: ندرس خيارات أخرى بعد فشل المحادثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.