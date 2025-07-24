شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: موقف مصر ثابت وتاريخى ومشرف تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد "عابد" أن موقف مصر ثابت وتاريخي ومشرف تجاه القضية الفلسطينية، حيث لم تتوانَ يوماً عن تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق التهدئة ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، من خلال تنسيق الجهود لإدخال المساعدات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأضاف النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية المصرية تُجسد القيم العربية الأصيلة في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، مشيداً بتحركات الدولة على المستوى الدبلوماسي والإنساني، والتي تعكس دور مصر الريادي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

واكد النائب علاء عابد، أن القيادة المصرية، والشعب المصري يقف قلبًا وقالبًا مع أبناء فلسطين في نضالهم المشروع، معرباً عن ثقته في أن الدبلوماسية المصرية ستظل ركيزة أساسية في دعم القضايا العادلة للأمة العربية.