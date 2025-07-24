شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الجبهة الوطنية بالإسكندرية لانتخابات الشيوخ يلتقى عمد ومشايخ برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النائب المهندس إيهاب زكريا، مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، جولة انتخابية موسعة بمناطق غرب المحافظة، شملت لقاءً مع عدد من مشايخ وعمد برج العرب، وذلك فى إطار حرصه على التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى رؤاهم بشأن أولويات التنمية.



واستعرض زكريا، خلال اللقاء، ملامح رؤيته لتطوير برج العرب باعتبارها مركزًا استراتيجيًا قادرًا على تقليص الفجوات التنموية بالقلب الحضرى للإسكندرية، عبر إعادة توزيع الكتلة السكانية بما يحقق توازنًا عمرانيًا وتنمويًا مستدامًا.

وأكد أن تنمية برج العرب تمثل أحد المفاتيح الأساسية لتنمية مدينة العلمين الجديدة، لما بين المنطقتين من تكامل وظيفى وجغرافي.

كما تناول اللقاء الحديث عن الدور الوطنى التاريخى للقبائل العربية فى غرب الإسكندرية، حيث أشاد النائب إيهاب زكريا بمواقفهم الوطنية المشرفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدّر هذا الدور وتضعه فى الحسبان.



من جانبهم، أثنى العمد والمشايخ على وعى المرشح وإدراكه العميق لأهمية البُعد التاريخى والهوية والانتماء، مشيدين بثقافته واتصاله الصادق بجذور المجتمع المحلي.

وشدّد مرشح حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية، على أن خطط التنمية المستدامة لا يمكن أن تنفصل عن البُعد الثقافى والتاريخى، وأن الهوية والانتماء جزء لا يتجزأ من رؤيته وبرنامجه الانتخابى تحت قبة مجلس الشيوخ.

وفى سياق متصل، زار النائب إيهاب زكريا كلية الهندسة – معهد الكنج، حيث التقى عددًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وطرح رؤيته بشأن التحديات والفرص التى يفرضها الذكاء الاصطناعى على سوق العمل.

وأكد "زكريا" خلال اللقاء أهمية التسلّح بمهارات التعلم الذاتى فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها العصر الرقمى، مشيرًا إلى ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعى داخل كل تخصص هندسى بدلًا من عزله فى أقسام مستقلة، لضمان تكامل المعرفة وتوسيع نطاق الفائدة التطبيقية فى المستقبل القريب.