أمين الجبهة الوطنية بالفيوم: تحركات مصر الإنسانية بغزة تحظى بتقدير دولى وفلسطينى

قال اللواء عصام الرتمي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، إن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمثل ترجمة حقيقية لثوابت السياسة المصرية، التي لا تنفصل أبدا عن بعدها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بدافع الواجب، وليس من منطلق الاستعراض، وهو ما يمنح تحركاتها احتراماً دولياً وتقديراً فلسطينياً واسعاً.

وأضاف الرتمي أن دخول أكثر من 160 شاحنة مساعدات خلال الساعات الماضية من معبري كرم أبو سالم وزكيم، واستعداد مصر لإدخال دفعة جديدة تتجاوز 180 شاحنة، بينها كميات كبيرة من الدقيق والمواد الغذائية، تأكيد علي قدرة الدولة المصرية على التحرك السريع والفعال في إدارة الأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، في وقت تتراجع فيه بعض الأطراف عن مسؤولياتها.

وأشار أمين حزب الجبهة الوطنية إلى أن التنسيق المتكامل بين المؤسسات المصرية، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري، يؤكد أن ما تقوم به مصر يتعدى مجرد تقديم مساعدات، ليصل إلى مستوى التنظيم اللوجستي المتكامل، القائم على التخطيط والالتزام الإنساني، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات في ظل أوضاع معقدة وحصار خانق.

وأكد الرتمي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم يكن يوما محل مساومة، بل هو موقف نابع من قناعة راسخة بأن فلسطين قضية هوية وكرامة، وأن حماية الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية تقع في صميم الأمن القومي العربي والمصري على حد سواء، مشيرا إلى أن مصر لا تكتفي بالتحركات الإغاثية، بل تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتثبيت التهدئة، ومنع تفاقم الأوضاع، عبر حوارات نشطة مع الأطراف الإقليمية والدولية، في محاولة جادة لوقف العدوان وإنقاذ الأرواح، لا سيما بين الأطفال والنساء الذين يدفعون الثمن الأكبر من هذه الحرب الظالمة.

وشدد الرتمي علي أن ما تقوم به مصر في هذا الظرف الإنساني الصعب يمثل صوت الضمير العربي والإنساني، ودليلا على أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها وشعبها، تتحرك بروح المسؤولية التاريخية تجاه أشقائنا في فلسطين، دفاعا عن القيم الإنسانية قبل أي اعتبار سياسي.