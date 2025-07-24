شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة والتحقيقات جارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل جميع ركاب طائرة تجارية من طراز أنتونوف AN-24، بعد تحطمها في منطقة جبلية نائية قرب بلدة تيندا في إقليم آمور بأقصى شرق روسيا.

وأكدت وزارة الطوارئ عبر منصة تليجرام أنه "بحسب البيانات الأولية، لا يوجد ناجون"، بينما وصف موقع التحطم بأنه "منطقة يصعب الوصول إليها".

جهود الإنقاذ والموقع الصعب

رصدت مروحية إنقاذ "هيكل الطائرة المشتعل" على بُعد 16 كيلومترًا من بلدة تيندا، وشاركت فرق إنقاذ مكونة من 149 عنصرًا في محاولة الوصول إلى موقع السقوط، مستخدمة معدات ثقيلة لشق الطريق عبر منطقة جبلية وعرة تفتقر للطرق.

وتُظهر لقطات جوية أعمدة دخان ونيرانًا مشتعلة وسط غابة كثيفة، فيما أشارت وزارة الطوارئ إلى أن المنطقة تشهد ظروفًا صعبة تعيق عمليات الإجلاء السريع.

إعلان الحداد وفتح التحقيق

أعلن حاكم منطقة آمور، فاسيلي أورلوف، الحداد 3 أيام، مؤكدًا مقتل 48 شخصًا، في حين فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا رسميًا في "انتهاك قواعد النقل الجوي".



وكان من بين الضحايا 5 موظفين في السكك الحديد الروسية، بالإضافة إلى مواطن صيني، وفق ما أعلنت القنصلية الصينية في خاباروفسك.

تفاصيل الحادث الجوي

طارز الطائرة المنكوبة: أنتونوف AN-24.

عدد الضحايا: ما بين 46 و49 شخصًا، بينهم طفلان وطاقم من 6 أفراد.

الوجهة: من مدينة بلاجوفيشتشينسك إلى تيندا.

الشركة المشغلة: أنغارا للطيران (مقرها إيركوتسك، سيبيريا).

محاولة الهبوط: اختفت عن الرادار أثناء المحاولة الثانية للهبوط.

عمر الطائرة: صُنعت عام 1976، وجرى تجديد صلاحية طيرانها حتى 2036.