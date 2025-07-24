مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لفرانس برس: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس الخميس برعاية أميركية

يُرتقب عقد اجتماع الخميس في باريس هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع بين الوزيرين "يمهد" له المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الذي يتوقع وصوله إلى باريس. وأضاف أنّ اللقاء سيتطرّق إلى "مسألة جنوب سوريا" حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنّ من المتوقّع أن يصل وزير الخارجية السوري إلى باريس الخميس. ووصل وزير الشؤون الإسرائيلي رون ديرمر إلى العاصمة الفرنسية، وفقا لمصدر ملاحي.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي إلى باريس حيث سيلتقي صباح الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية.

وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 تموز في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطلع على المحادثات بين البلدين.