مكتب نتانياهو: استدعاء الوفد المفاوض من الدوحة لمواصلة المشاورات بعد رد حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استدعاء الوفد المفاوض بشأن هدنة في قطاع غزة، من الدوحة لمواصلة المشاورات بعد تسليم حركة حماس ردها على آخر المقترحات المقدمة. ولفت مكتب نتانياهو في بيان، الى انه "نظرا للرد الذي قدمته حماس هذا الصباح، تقرر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات". وأضاف البيان "نحن نقدر جهود الوسطاء قطر ومصر، وجهود المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المباحثات".

