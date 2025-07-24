وزيرة السياحة جالت في المطار وافتتحت الورشة التدريبية المخصصة لعناصر الأمن العام

جالت وزيرة السياحة ​لورا لحود الخازن​ في مختلف الأقسام في ​مطار بيروت الدولي​، في حضور رئيس المطار ابراهيم ابو عليوي، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب، قائد قسم الشرطة السياحية العميد سعد كيروز، رئيس دائرة الأمن العام المقدم جورج داغر وضباط من مختلف الاجهزة الأمنية العاملة في المطار؛ حيث أطلعت منهم على الخطوات والاصلاحات التي تم إنجازها مؤخرا.

وكانت لحود قد استهلت زيارتها الى المطار من معهد التدريب وتعزيز أمن المطار "cersa"، معلنة في مؤتمر صحافي "افتتاح الورشة التدريبية المخصصة لعناصر الأمن العام العاملين في المطار، التي تأتي كثمرة تعاون فعال بين وزارة السياحة والمديرية العامة للأمن العام وجامعة الحكمة، وذلك تزامنا مع بدء الدورات التدريبية بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والذي مثله في المؤتمر العميد جمال الجاروش".

وأشارت إلى أنّ "هذا التعاون تكرس رسميا في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع رئيس جامعة الحكمة في 11 تموز، بعد اجتماعات تحضيرية مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وبمواكبة مشكورة من رئيس أمانة سر المدير العام العقيد علي ترمس، وعميدة كلية السياحة الدكتورة نور رشكيدي، وفريق عمل وزارة السياحة الذي بادر إلى هذا الربط البناء بين الجهات الثلاث".

ولفتت لحود إلى أنّ "منذ اليوم الأول لتسلمي وزارة السياحة، تلقيت الكثير من الاقتراحات وبعض الملاحظات حول تجربة المطار، من إخوتنا اللبنانيين المنتشرين حول العالم، من سفراء الدول الصديقة في اجتماعاتي معهم، ومن المتخصصين في القطاع السياحي. ونقلت هذا الواقع، كما هو، إلى اللجنة الوزارية المكلفة بدعم السياحة، التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، وتضم وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والدفاع".

وأكّدت "أنّنا لا نكتفي بالتشخيص. بدأنا منذ الاجتماع الأول بالترجمة العملية"، مبيّنةً أنّ "وزارة الأشغال قامت بجهود كبيرة لتحسين الخدمات، ومنها مؤخرا تنظيم تاكسي المطار بشكل جدي. وزارتا الداخلية والدفاع قامتا بعمل يشهد له على مستوى الحفاظ على الأمن. والخطط التي تنفذها شركة طيران الشرق الأوسط لتأهيل طريق المطار تتابع. وها نحن اليوم، نعمل على الوجه الإنساني للمطار: التواصل مع الوافدين، حسن الاستقبال، الاحترام المتبادل، وتقديم صورة مشرقة عن لبنان".

كما ركّزت على أنّ "هذه الورشة التي تمتد على أربعة أيام، وتطال حوالي 400 عنصر، تعكس التزامنا المشترك ببناء تجربة أكثر احترافية وإنسانية في مطار بيروت. لأن عنصر الأمن العام، هو أول وجه يراه السائح، وهو أول كلمة ترحيب يسمعها، وأول ابتسامة ترافق دخوله إلى لبنان".

وأكّدت لحود "أنّنا لا نطلب من عناصر الأمن العام أن يتخلوا عن دورهم الأمني الجبار، وتفانيهم المميز في الحفاظ على الأمان والاستقرار، بل أن يضيفوا إليه بعدا، يقومون به تلقائيا في غالب الأحيان، ونسعى لتثبيته مؤسساتيا، بعدا يعكس حضارة هذا الوطن وكرم ضيافته".

وأضافت:" هذا ما ستقدمه هذه الورشة من أدوات عملية، وتوعية على أهمية القطاع السياحي، تتضمن مهارات التواصل الإيجابي، وفهم الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تمارين تفاعلية تمكن المشاركين من تجسيد هذه القيم في ممارساتهم اليومية.

دعونا نواصل معا تظهير أجمل وجه للبنان. يبدأ من المطار… ولا ينتهي عند الذكريات التي يحملها السائح طوال حياته".

وشدّدت على أنّ "نجاحنا هو باب لازدهار لبنان اقتصاديا، واستعادة الثقة المنشودة من أبنائه وشركائه"، لافتةً إلى "أنّنا نمر في مرحلة تحيط بها، من جهة، آمال وتطلعات وتوق للنهوض، ومن جهة أخرى اضطرابات وتحديات وضغوط. كل مبادرة تسهم في تطوير السياحة، تمكن لبنان من تجاوز المخاطر، والتأسيس لمستقبل يليق بتضحيات اللبنانيين وبطاقاتهم وأحلامهم".

ثم انتقلت لحود الى مبنى الطيران المدني في المطار، حيث عقدت إجتماعا مطولا مع ابو عليوي والكفوري وللخطيب وداغر وضباط من مختلف الاجهزة الأمنية العاملة في المطار، في مكتب قائد الجهاز، حيث تم التطرق الى مختلف الأمور اللوجستية والإدارية التي تتم في المطار والتي يعمل على انحازها في خلال المرحلة المقبلة.

وقد شرح الكفوري للحود كل الاجراءات والترتيبات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية العاملة في المطار.

بعدها، جالت لحود والوفد المرافق في المطار بدءا من قاعة المغادرة، حيث اطلعت من المعنيين على الاجراءات والتدابيبر المتبعة. وكذلك جالت في قسم السوق الحرة في المطار وصولا الى قاعة الوصول، حيث إستمعت الى بعض الملاحظات من الوافدين والمغادرين، مرحبة بجميع الوافدين الى لبنان.

وتفقدت وزيرة السياحة أيضا مكتب وزارة السياحة. وقد أثنت على "الجهد الذي تقوم به مختلف الاجهزة الأمنية العاملة في المطار، والتعاون الذي تبديه كل الوزارات المعنية لتسهيل سير العمل في المطار، لا سيما وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي لا يهدأ ولا يوفر جهدا لتعزيز دور المطار وإظهاره على أحسن صورة".

وعن التحسينات التي لمستها في المطار، أثنت على "جهود قائد جهاز أمن المطار والأجهزة الأمنية كافة وكل الوزارات المعنية، التي تعمل على تحسين المطار"، لافتة الى "أن التحسينات والإجراءات واضحة في المطار". وأثنت على "الخطوة الايجابية في تسعير التاكسي وترتيب عمل التاكسيات في المطار "، لافتة إلى انه قريبا ستصل الباصات أيضا الى المطار إضافة الى تحسينات خلال الأسابيع والاشهر المقبلة".