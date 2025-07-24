استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين ميشال الدويهي وغادة أيوب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان طربيه مع وفد مرافق.
وكذلك، استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي. وخلال هذين اللقاءَين، تم التداول في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب التطورات واستقبل مفتيي زحلة وبعلبك وراعي أبرشية أستراليا المارونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.