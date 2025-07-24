قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب التطورات واستقبل مفتيي زحلة وبعلبك وراعي أبرشية أستراليا المارونية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائبين ميشال الدويهي وغادة أيوب، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل راعي أبرشية أستراليا المارونية المطران أنطوان طربيه مع وفد مرافق.

وكذلك، استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي. وخلال هذين اللقاءَين، تم التداول في شؤون مختلفة.