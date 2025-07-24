نعمة افرام دان جريمة المعاملتين: ما حصل ليس حادثا معزولا بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقل

أعلن "مشروع وطن الإنسان" النائب ​نعمة افرام​ في بيان، أنه "تبلغ بقلق عميق وألم بالغ، نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته في المعاملتين، والتي هزت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضب واستنكار عارم".

وأشار إلى أن "ما حصل ليس حادثا معزولا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، لا سيما في ما يتعلق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفش مروع للفلتان الأمني حتى في قلب المناطق السكنية والسياحية".

ودان بـ"أشد العبارات هذا التسيب المخيف، وهذه الاستباحة المتمادية لحق الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة"، داعيا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، صونا لما تبقى من هيبة الدولة وثقة الناس بها".

وختم: "الرحمة لروحي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة التحومي الكريمة، ولأهالي غزير والمعاملتين وكسروان - الفتوح، وكل لبنان المفجوع بهذا المصاب الأليم".