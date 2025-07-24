أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ 24/7/2025، ما بين الخامسة والسادسة عصرا، ستقوم وحدة من الجيش ب​تفجير ذخائر​ غير منفجرة في منطقة الأجنحة الخمسة – الشويفات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في الأجنحة الخمسة – الشويفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.