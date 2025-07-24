رابطة مختاري كسروان الفتوح استنكرت جريمة المعاملتين: لتوقيف الفاعل والتشدد بتطبيق القانون

استنكرت رابطة مختاري ​كسروان الفتوح​ جريمة القتل التي وقعت في المعاملتين - غزير، وقالت في بيان:"استفاقت كسروان الفتوح اليوم على جريمة قتل مروعة هزت الرأي العام بمختلف توجهاته، في المعاملين - غزير، حيث تم قتل رجل وزوجته من آل تحومي بهدف السرقة".

واعلنت انه "في كل دول العالم تقع جرائم قتل بهدف السرقة، إنما المفارقة ان جريمة اليوم ،وقعت في منطقة المعاملتين التي تشهد يومياً تفلتا امنيا واجتماعيا واخلاقيا، لدرجة ان أبناء المنطقة يشكون دائما، ومنذ مدة زمنية طويلة، من تردي الوضع الأمني والأخلاقي فيها ".

تابعت:"أننا وفي هذه المناسبة الأليمة، نستنكر الاعتداء الوحشي على السكان الآمنين ، ونهيب بالأجهزة الأمنية والجيش توقيف الفاعل وسوقه إلى العدالة، والتشدد بتطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء".

وختمت مناشدة "نواب وبلديات ومخاتير قضاء كسروان الفتوح العمل سويةً على مكافحة كل ما هو مخالف لتربية واخلاق أهل المنطقة، للنهوض بها من جديد، منطقة سياحية حضارية راقية تليق بخليج كسروان الفتوح".