الرئيس عون اتصل بنظيره القبرصي واضعا إمكانات لبنان للمساعدة بإطفاء الحرائق في ليماسول

اجرى رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ اتصالاً هاتفياً بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، واطلع منه على حجم الاضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في منطقة ليماسول في قبرص، والتي ادت الى احتراق مئات المنازل والاشجار.

وابلغ الرئيس عون نظيره القبرصي وضع امكانات لبنان بتصرف قبرص للمساعدة في اطفاء الحرائق، مؤكداً تعاطفه مع الشعب القبرصي الصديق.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الرئيس الفخري لجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية ونقيب الطباعة في لبنان جوزف صادر مع وفد. وقد اطلع النقيب صادر الرئيس عون على ما حققته المنشورات الحقوقية صادر من انجازات في مجال اهتمامها بالشأن الحقوقي والقانوني، كما قدم للرئيس عون نسخة مميزة من ​الدستور اللبناني​ لمناسبة اليوبيل المئوي للدستور ( 1926-2026) والتي تتضمن نصوص المواد الدستورية وتعديلاتها وتفاسير تشمل قرارات المجلس الدستوري والاجتهادات الصادرة عن مختلف المحاكم وبعض الآراء الفقهية. وهذه الدراسات صدرت خلال مئة عام من عمر الدستور.

كما قدم الوفد مجموعة كاملة من الآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة من العام 1990 حتى تاريخه من المنشورات الحقوقية صادر للقاضية روزي ابو هدير صادر.

وقد نوّه الرئيس عون بـ"الانجازات التي حققتها منشورات صادر الحقوقية، لا سيما المبادرة الى اعداد نسخة مميزة عن الدستور اللبناني لمناسبة المئوية الاولى له العام المقبل"، معتبرًا أنّ "الجهد في جمع المنشورات الحقوقية يغني المكتبة اللبنانية والعربية بالمراجع القانونية المهمة التي يمكن العودة اليها عند الحاجة".

كما استقبل الرئيس عون وفد ​الجمعية الطبية اللبنانية​ الدولية برئاسة وليد الأحمر، التي تضم أطباء لبنانيين من 36 دولة في انحاء العالم، وعرض لنشاطات الجمعية ومساهماتها لمساعدة لبنان في المجال الصحي، وخصوصاً خلال السنوات الفائتة التي شهد فيها لبنان أزمات كبيرة، حيث تم ارسال 44 طناً من الادوية، ومساعدات غذائية من اوستراليا للعائلات المحتاجة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومعدات طبية بقيمة اكثر من 4 ملايين دولار للمستشفيات، إضافة الى مستحضرات طبية من الولايات المتحدة الأميركية لمناطق لبنانية ومنها طرابلس، إضافة الى اكثر من 800 الف دولار خصصت كمنح دراسية للطلاب اللبنانيين من مختلف الجامعات اللبنانية.

وأشار الى انشاء مكتب للمنتشرين اللبنانيين ضمن وزارة الصحة الاوسترالية، يساعد في تأمين المساعدات والخدمات الطبية للبنانيين، وابدى الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق مع لبنان لما فيه منفعة اللبنانيين، لافتاً الى نجاح المساعي لتأمين توأمة بين المستشفيات اللبنانية والاوسترالية لتبادل الخبرات بين الاطباء.

بدوره، اشاد الرئيس عون بـ"الجهود التي يقومون بها، بما يعكس انتماءهم الأصيل لبلدهم الام، وحبهم للبنان النابع من القلب"، مركّزًا على "أهمية الصحة والرعاية الصحية بالنسبة الى الانسان بشكل عام، وبالنسبة الى اللبنانيين بشكل خاص خلال الازمات التي عصفت بهم في السنوات الأخيرة، مشيداً بما قدمته الجمعية للجيش اللبناني والذي ساهم في ابقائه متماسكاً مع بعضه البعض".

ودعا اعضاء الوفد الى "البقاء على هذه الغيرة تجاه لبنان والمحبة الكبيرة له، لانها ركيزة أساسية في بقائه وصموده، مشدداً على أهمية ​الانتشار اللبناني​ في كل دول العالم، والذي يحقق إنجازات في المجتمعات التي يحلّ فيها تحظى بتقدير واعجاب الجميع".