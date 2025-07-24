جابر تسلم من ديوان المحاسبة قطعَي الحساب للعام 2020 و2005 وتابع التحضيرات لإعداد موازنة 2026

تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، بحضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، قطع الحساب للعام 2020 الذي يقوم الديوان بتدقيقه. كما تسلم منه قطع حساب العام 2005، في إطار مسار ورشة التدقيق للحسوبات السابقة والتي تمتد من العام 1993 تباعاً.

وفي السياق ، تابع جابر عملية إعداد قطوعات الحسابات التي تتولى الإدارات المعنية في الوزارة القيام بها وصولاً إلى مرحلة الجهوزية لآخر قطع حساب عن العام 2024 وفق الأصول القانونية التي تحكم قواعد الموازنات العامة.

وعقد جابر اجتماع عمل ضمّه إلى مدير المالية العام جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارتان كلودين كركي وزينة قاسم، خُصّص لعرض الإجراءات والسياسات الضريبية الإصلاحية من ضمن خطة الحكومة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية لإعداد موازنة 2026.

من جهة ثانية، بحث جابر في الشؤون الإنمائية لمدينة طرابلس مع رئيس بلديتها عبد الحميد كريمة، بحيث وضعه في إجراءات تحويل ملف الأموال إلى البلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والتي بلغت قيمتها ألفي مليار ومائتي مليون ليرة لبنانية، والذي سبق للوزارة أن أرسلته إلى وزارة الداخلية، على أن يُضاف إلى قيمة المبلغ مخصصات الهاتف الثابت بعد إعادته إلى وزارة المالية.