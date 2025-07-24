انتهى اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، الّذي ترأسه محافظ الجنوب منصور ضو في سراي صيدا، بحضور النّائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وقادة الأجهزة العسكريّة والأمنيّة في محافظة لبنان الجنوبي، فضلًا عن كل من: رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني مصطفى حجازي، ورئيس بلدية العباسية حبيب عجمي، بإقرار خطّة أمنيّة وإداريّة متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع البلديّات المعنيّة، تلحظ معالجة للنّقاط كافّة الّتي أُثيرت في الاجتماع، وأبرزها:
- التشدّد في قمع المخالفات والتعدّيات بمختلف أشكالها وأنواعها، خاصّةً على الأملاك العامّة العائدة للدّولة والبلديّات.
- قمع ظاهرة الدرّاجات النّاريّة وما يشاكلها، والمشاكل الناتجة عن استخدامها.
- قمع المخالفات على الأملاك العامّة لا سيّما البسطات والعربات المتنقّلة خاصّةً الموضوعة على الطّرقات الرّئيسيّة والأتوسترادات، لِما لهذا الأمر من تداعيات سلبيّة على حركة المرور، فضلًا عن التشدّد في إزالة اللّوحات الإعلانيّة المخالِفة للقوانين والمراسيم ذات الصّلة.
كما قرّر المجتمعون "إزالة التعدّيات بمختلف أشكالها سواء على الملك العام أو الخاص، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة وبإشراف القضاء المختص، إضافةً إلى مكافحة ظاهرة الصّيد غير الشّرعي بأنواعه كافّة سواء البرّي أو البحري". وقرّروا أيضًا "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطوّر جديد، على أن يُصار إلى تطبيق الخطّة موضوع الاجتماع خلال الأيّام المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الفرعي جنوبًا أقر خطة أمنية وإدارية: لقمع المخالفات وإزالة التعديات بمختلف أشكالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.