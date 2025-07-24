شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بجهود مصر فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيد حزب حماة الوطن، بالجهود المصرية فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خصوصا بعدما نجحت فى إدخال 166 شاحنة، من خلال معبرى "زكيم" شمال قطاع غزة، وكرم أبو سالم، والتى ضمت مواد غذائية، ومستلزمات طبية وعلاجية.

ويؤكد الحزب، أن مصر بذلت جهودا مضنية بالتنسيق مع الأطراف الدولية، لتسهيل دخول المساعدات، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، فى ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، واتباع سياسة التجويع فى حق الأبرياء.

وفى ذات السياق، يرفض حماة الوطن، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فى ضوء مصادقة الكنيست الإسرائيلى، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية.

ويشدد الحزب، على ضرورة أن يكون هناك تحركا دوليا فاعلا، لوقف التجاوزات والممارسات الإسرائيلية التى تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات يؤثر سلبا على عملية السلام فى المنطقة.