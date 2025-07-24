شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يشارك فى فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، فى فعاليات مؤتمر التعاون الدولى للنقل الجوي "CIAT 2025"، الذى عُقد يومى 24 و25 يوليو بمدينة إنتشون بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المعنية بصناعة الطيران.

هذا وقد أُقيم المؤتمر هذا العام تحت رعاية وزارة الأراضى والبنية التحتية والنقل الكورية، بمشاركة عدد كبير من وزراء النقل والطيران المدنى وممثلى المنظمات الدولية، وفى مقدمتهم منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) والاتحاد الدولى للنقل الجوي(الإياتا)، إلى جانب نخبة من مسؤولى الشركات والمطارات وهيئات تنظيم الطيران حول العالم.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والفنية المتخصصة، التى جمعت بين صانعى القرار وممثلى المنظمات الدولية والخبراء، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة الإتجاهات المستقبلية، وكذلك إستعراض الحلول التقنية والإبتكارات الحديثة، بما يسهم فى دعم مرونة وإستدامة صناعة الطيران.

حيث ناقش مؤتمر CIAT هذا العام مجموعة من القضايا الحيوية فى مجال الطيران المدنى، من بينها؛ تسهيل إجراءات الجمارك والهجرة والشحن الجوى، وتعزيز أمن الوثائق وسلامة المسافرين، والتصدى لظواهر الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى دعم الابتكار بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى فى إدارة المطارات، والتأكيد على سلامة نقل المواد الخطرة.

وفى كلمته التى ألقاها خلال المنتدى رفيع المستوى ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور سامح الحفنى عن تقديره لحكومة كوريا الجنوبية على الاستضافة والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المتداخلة التى يشهدها قطاع الطيران اليوم تتطلب تنسيقًا عالميًا واستراتيجيات متكاملة على مستوى السياسات والتشريعات، إلى جانب الاستثمار فى الإبتكار والتقنيات الذكية.

واستعرض الحفنى أيضًا الملامح الاستراتيجية لوزارة الطيران المدنى المصرية، والتى تقوم على تطوير مطار القاهرة الدولى من خلال مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بهدف رفع الطاقة الإستيعابية إلى(60) مليون مسافر سنويًا، فضلًا عن تحرير المطارات الإقليمية بما يسهم فى تعزيز الربط الجوى المباشر مع الأسواق العالمية، ورفع كفاءة تشغيل الرحلات إلى المقاصد السياحية، دعمًا لمستهدفات القطاع السياحي.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى التوسع فى إشراك القطاع الخاص فى تطوير وتشغيل 11 مطارًا رئيسيًا، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية.

مؤكدًا على التزام الوزارة بالتحول نحو الطيران المستدام من خلال مشروعات التحول الأخضر، وعلى رأسها تطوير مطار برج العرب ليكون أول مطار صديق للبيئة فى مصر، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنتاج الوقود المستدام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، دعمًا لأهداف الحياد الكربونى بحلول عام 2050، فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى اجتماعا ثنائيًا مع نظيره الكورى السيد بارك سانغ-وو، وزير الأراضى والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون فى مجالات النقل الجوى، مع التركيز على تطوير المطارات الذكية وتعزيز الاستثمارات المستدامة فى قطاع الطيران.

كما بحث الجانبان تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة فى الصناعة، إلى جانب دعم التحول الرقمى وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة فى تشغيل وإدارة المطارات.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفنى عن شكره لحكومة كوريا الجنوبية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحترف للمؤتمر،، مشيدًا بالحضور الدولى البارز من وزراء الطيران ومسؤولى المنظمات المعنية، مؤكدًا على أهمية الخروج برؤى قابلة للتطبيق تُسهم فى تنمية التعاون العالمى فى مجال النقل الجوي.

مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وفى مقدمتهم كوريا الجنوبية، لما تمتلكه من تجارب متقدمة فى مجالات البنية التحتية الذكية، مستعرضًا جهود الوزارة فى تطوير المطارات المصرية من خلال دمج الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعى، والتوسع فى تطبيق معايير الاستدامة البيئية عبر استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما دعا وزير الطيران المدنى الشركات الكورية إلى المشاركة فى مشروعات تطوير قطاع الطيران والمطارات الذكية فى مصر، لا سيما فى ظل الخطط الجارية لطرح عدد من المطارات للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار ما توفره الدولة من بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة فى قطاع الطيران.

ومن جانبه، أشاد الوزير الكورى بالتطور الملحوظ فى قطاع الطيران المصرى، وبالخطوات الفعّالة لتحديث البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات، معربًا عن تطلع كوريا الجنوبية إلى تعزيز التعاون مع مصر، ودعم مشاركة الشركات الكورية فى مشروعات الطيران والمطارات الذكية بالسوق المصرى، لما يُمثله من فرص واعدة فى هذا القطاع الحيوي.

جدير بالذكر أن مؤتمر CIAT يُنظَّم كل ثلاث سنوات منذ عام 2004، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالنقل الجوى وتسهيل السفر، حيث يهدف إلى تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم رؤى تنظيمية وتقنية تواكب المتغيرات المتسارعة التى يشهدها قطاع الطيران حول العالم.