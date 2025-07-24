شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير مشيدا بجهود مصر بدعم غزة: المجتمع الدولى مطالب بتحمل مسؤولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يثمّن كل ما تقوم به القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تحركات واعية ومواقف ثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف ليست جديدة على الدولة المصرية التى لطالما كانت داعمة لفلسطين عبر التاريخ.

وأوضح القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التحركات المصرية الأخيرة أدت إلى إدخال 166 شاحنة مساعدات لقطاع غزة، وهو ما ساهم فى تلبية جانب من احتياجات السكان ومنع تفاقم المجاعة، رغم العراقيل التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحزب كان حاضرًا بقوة على الأرض وشارك فى الفعاليات الميدانية، مثل الوقفات فى رفح والعريش، كما دعّم جهود الهلال الأحمر المصرى فى تمرير المساعدات، مؤكدًا استمرار هذا الدعم فى المرحلة المقبلة.

وأتم، بأن غزة تواجه وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، وأن المجتمع الدولى مطالب بتحمل مسؤوليته أمام هذا الواقع، داعيًا لتحرك إقليمى وعربى ودولى لرفع الحصار وإدخال المزيد من الإغاثات، مشددًا على أن استمرار المجاعة بهذا الشكل يمثل جريمة ضد الإنسانية.