النائب عصام هلال: الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة رسالة دعم واضحة

أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة تأكيد لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة على التزام مصر تجاه دعم الشعب الفلسطينى فى مواجهة المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار والعدوان.



وأوضح "هلال" فى بيان له اليوم، أن مصر نجحت خلال الأيام الأخيرة فى تنفيذ حملة كبيرة لإدخال 166 شاحنة مساعدات إنسانية، من خلال معبرى كرم أبو سالم وزكيم، تضم مواد غذائية أساسية وأدوية ومستلزمات طبية، بجانب الاستعداد لإدخال 180 شاحنة جديدة إضافية من بينها 137 شاحنة دقيق وذلك فى إطار تحرك منظم وسريع يعكس وعى الدولة بحجم الأزمة التى يعيشها سكان القطاع.



وأشار هلال إلى أن هذا التحرك يعكس ليس فقط البُعد الإنسانى لموقف مصر، بل يؤكد أيضًا على دورها الإقليمى الفاعل، موضحًا أن ما تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصرى، من تنسيق ميدانى ولوجستى، يعكس مدى الجدية والاحترافية فى إدارة الملف الإغاثي.



وأدان الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلى على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولى، وتُعد محاولة خطيرة لفرض أمر واقع باطل وغير مقبول.



وأكد هلال، أن استمرار هذه السياسات العدوانية سيزيد من تعقيد المشهد السياسى والأمنى فى المنطقة، ويقوض كل مساعى تحقيق السلام العادل، داعيًا المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات الأحادية والاستفزازية.



واختتم النائب عصام هلال بيانه بالإشارة إلى أن مصر، قيادة وشعبًا، لن تتخلى عن دورها التاريخى والإنسانى فى نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن تحركات مصر الميدانية والدبلوماسية ستظل نموذجًا للدعم الحقيقى فى مواجهة معاناة الأبرياء.