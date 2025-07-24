شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية يُجسد انحيازًا صادقًا وفعليًا لحقوق الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من ثوابت وطنية وتاريخية لا تتغير، مشددًا على أن مصر لا تتحدث بالشعارات وإنما تتحرك بالفعل، في كل المحافل، ومع كل الأطراف، من أجل إنهاء المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، خاصة في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وأشار "سويلم" إلى أن ما قامت به مصر خلال الساعات الماضية من دخول نحو 166 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم، يُعد خطوة مهمة لتخفيف حدة المجاعة التي طالت المدنيين، خاصة النساء والأطفال، موضحًا أن هذه المساعدات العاجلة تضمنت شحنات من الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، في رسالة إنسانية تؤكد أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية والإنسانية بشكل يومي، وتتواصل مع مختلف الأطراف الدولية من أجل ضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومستمر، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد إدخال نحو 180 شاحنة مساعدات جديدة، منها 137 شاحنة دقيق، وهو ما يعكس جدية التحرك المصري وحجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية تجاه الأشقاء في غزة.

وثمّن "سويلم" الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، والذي يُعد ذراعًا إنسانيًا فاعلًا في تنفيذ خطة الدولة لإغاثة أهالي القطاع، مؤكدًا أن رفع درجة الاستعداد لإدخال مزيد من المساعدات في الساعات المقبلة يعكس رؤية متكاملة تتجاوز حدود الدعم العاجل، لتؤسس لحل تدريجي للأزمة، خصوصًا مع تطورات ملف التهدئة وجهود الوسطاء المصريين والقطريين.

وأكد النائب هشام سويلم أن مصر ستواصل دورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية مهما بلغت التحديات، وأن التزامها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني سيبقى ركيزة رئيسية في سياستها الخارجية، ودعامة أساسية لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.