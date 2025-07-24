وزير إسرائيلي: سنمحو غزة وستصبح أرضًا يهودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، مضيفًا: "الحكومة تسارع لمحو غزة، كل غزة ستكون يهودية".

جاءت تصريحاته هذه خلال مقابلة أُجريت صباح الخميس على إذاعة "كول باراما".

وأضاف إلياهو: "لا ينبغي أن نقلق بشأن الجوع في القطاع. لقد فقدنا عقولنا تمامًا."

وردّ زعيم المعارضة يائير لابيد على تصريحات إلياهو، واصفًا كلامه بأنه: "هجوم أخلاقي وكارثة دعائية. لن تتمكن إسرائيل من إقناع العالم بعد ذلك طالما تُقاد البلاد من قبل حكومة أقلية متطرفة، تضم وزراء يمجّدون الدم والموت".

تعكس تصريحات إلياهو خطابًا شائعًا بين شخصيات اليمين المتطرف في السياسة الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي شارك يوم الثلاثاء في مؤتمر "الريفييرا في غزة – من الرؤية إلى الواقع" في الكنيست، حيث عُرضت خطة "عملية" لإقامة وجود يهودي دائم في قطاع غزة.