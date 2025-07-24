شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص.. حرائق الغابات تقتل شخصين وتدمر مساحات واسعة من الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل شخصان في حرائق الغابات قرب ليماسول، ثاني كبرى مدن قبرص، أججته رياح قوية ودرجات حرارة توقعت الأرصاد الجوية أن تصل إلى 44 مئوية، وفق ما أفادت السلطات الخميس.

وأعلنت الشرطة العثور على جثتين متفحمتين داخل سيارة يُعتقد أنها احترقت بالنيران التي اندلعت بعد ظهر الأربعاء.

وقالت السلطات الصحية أيضًا إن شخصين نُقلا إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة، بينما تلقى 16 آخرون العلاج من إصابات أقل خطورة.

تحذير من ارتفاع الحرارة

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء أندرياس كيتيس أن الحريق الذي بدأ في قرية ماليا في التلال المطلة على ليماسول، أتى على 100 كيلومتر مربع من الأراضي، مضيفًا أنه لا جبهات نشطة في الحريق مع استمرار اشتعال بؤر في المنطقة.

وأصدرت السلطات تحذيرًا من ارتفاع شديد في الحرارة في الجزيرة المتوسطية، إذ يُتوقع أن تصل إلى 44 درجة مئوية.

ونُشر أكثر من 250 عنصر إطفاء و75 مركبة لمكافحة الحريق، في حين طلبت الحكومة من الدول المجاورة إرسال طائرات لدعم هذه الجهود.

وقال وزير العدل ماريوس خارتسيوتيس لهيئة الإذاعة والتليفزيون القبرصية، إن الأردن وضع طائرتين لمكافحة الحرائق في حالة استعداد، بينما يُتوقع وصول طائرتين أخريين من إسبانيا.



وأضاف أن 106 أشخاص اضطروا لتمضية الليل في مساكن موقتة بعد إخلاء العديد من القرى مع توسع رقعة النيران وامتدادها.

حرمان 16 منطقة من الكهرباء

ويُخشى أن تكون عشرات المنازل تضررت أو دمرت بسبب الحريق، فيما حرمت 16 منطقة من الكهرباء الضرورية لتشغيل مكيفات الهواء والتبريد في ظل الحر الشديد.

وقال أندونيس كريستو، أحد سكان قرية كاندو المتضررة بالحريق: "عندما دخلت منزلي، رأيت الجبل والوادي يحترقان، بكيت لأن أشخاصًا أصيبوا بحروق، كما أصيب شخص بحروق في أثناء وجوده في سيارته".

وقال رئيس جهاز الإطفاء نيكوس لوجينوس لهيئة الإذاعة والتليفزيون القبرصية، إنه نقل إفادة شهود للشرطة تقول إن الحريق ربما بدأ عمدًا.

وتواجه قبرص حرائق غابات كل سنة تقريبا خلال فصل الصيف الذي عادة ما يكون حارًا وجافًا في الجزيرة.

وفي عام 2021، أسفر حريق في مقاطعة لارنكا عن مقتل 4 عمال مزارع مصريين.