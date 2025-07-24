شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه أى دولة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المزايدات على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية مرفوض، خاصة أن القاهرة قدمت للأشقاء فى غزة ما لم تقدمه أى دولة أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، فى بيان صحفى اليوم، أن مصر لا تدخر اى جهدا على المستوى السياسى والدبلوماسى من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، مشيدا بدخول 166 شاحنة مساعدات خلال الساعات الماضية عبر معبرى كرم أبو سالم وزكيم، بالإضافة إلى استعداد مصر لإدخال 180 شاحنة جديدة اليوم، منها 137 شاحنة دقيق.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل القضية الفلسطينية تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التحرك المتوازن من أجل استعادة الهدوء، ووقف نزيف الدم، وإنقاذ الأرواح، خاصة من النساء والأطفال.



وأكد أن أى محاولات للتشكيك فى الدور المصرى سيكون مصيرها الفشل، خاصة أن الدولة المصرية هى السبب الرئيسى فى إفشال مخطط التهجير، الذى كان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية،محذرا من حملات التحريض والتشكيك فى الدور المصرى، والتى تأتى ضمن مخطط خبيث لخلط الأوراق وتبرئة الاحتلال.