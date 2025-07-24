أعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية، وإنه يريد ازدهار أعمال الملياردير رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا. وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، بانه "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، أوده الدعم الكبيرة التي يتلقاها من الحكومة الأميركية. ليس الأمر كذلك"، وأضاف "أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اكد إنه لن يدمر شركات إيلون ماسك بإلغاء الإعانات الاتحادية: أريد ازدهار ماسك وشركاته في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.