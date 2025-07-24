شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: تحرك مصر في كل المسارات لا ينكره إلا جاحد والان مع تفاصيل الخبر

أشار الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إلى صلابة وثبات سياسات مصر تجاه الفلسطينيين، قائلا: "دائماً عطاء غير محدود في المثابرة والتمسك بما يحقق الاستقرار ويرفع الجور والظلم، تحركاتنا لا تكون إلا لتحقيق السلم والاستقرار والوصول لاتفاقات الهدن المؤقتة ريثما تأتي اللحظة المواتية للاتفاق الشامل الذي يزيل أسباب الصراع".

وأضاف "البرديسي" لـ ”الخليج 365” أن مصر على مدار الساعة تعمل على وقف إطلاق النار والوصول للهدن التي تحفظ حياة الفلسطيني الأعزل وكذا إدخال المساعدات الإنسانية التي تضمن له أسمى وأعلى الحقوق وهو حق الفلسطيني في الحياة ثم حقه في وقف الإبادة والإرهاب ثم حقه التاريخيّ في إعلان دولته المستقلة التي يريد المتطرفون تقويض دعائمها وطمس معالمها.

وأكد أن تحرك مصر في كل تلك المسارات لا ينكرها إلا جاحد والدولة قيادة وحكومة وشعباً لا تنتظر إشادةً أو ثناءً فنحن مصر.

جاء ذلك تعليقا على دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.

وأوضحت مصادر أن الشحنات التي دخلت القطاع تتضمن كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.

وأكدت المصادر أنه جارٍ اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات متنوعة إلى القطاع تتضمن 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، فيما تشمل باقي الشاحنات مواد غذائية ومساعدات أساسية أخرى.