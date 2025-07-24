شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، رغم الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأكد أبو هميلة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وتعكس تحركاتها الدؤوبة التزامًا وطنيًا وإنسانيًا بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم، مشيرًا إلى أن مصر تضطلع بدور محوري على المستويين السياسي والدبلوماسي لوقف التصعيد الإسرائيلي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح أن دخول 166 شاحنة مساعدات إلى القطاع، واستعداد مصر لإدخال 180 شاحنة إضافية، يعكس سرعة الاستجابة المصرية وحرصها على تلبية الاحتياجات العاجلة للأشقاء في غزة، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تسهم في التخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني محاصر.

ولفت أبو هميلة إلى أن استمرار مصر في هذا الدور الإنساني يعكس إيمانها بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يُترجم إلى دعم ملموس على الأرض، وليس مجرد مواقف نظرية أو بيانات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تحركاتها السياسية والدبلوماسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة.