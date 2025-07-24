شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: العالم صامت أمام مجاعة غزة ولكن مصر لم ولن تصمت والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بالجهود المصرية في تقديم الدعم اللازم لأهالى قطاع غزة مؤكدا على أنه فى ظل كل هذه الأشكال من الإرهاب والظلم والقهر الذى يعانيه أهالى غزة العالم صامت ولكن مصر لم ولن تصمت.

وأضاف "وهدان" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن مصر هى أكبر دولة قدمت مساعدات إنسانية لغزة وبالأرقام وهى من استقبلت الجرحى والمصابين لعلاجهم، وقال: نخاطب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وصول على الأقل الأكل والشرب والأدوية لأهالى غزة فى ظل ما يعانوه من مجاعة وسرعة دخول أكبر كم ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.



جاء ذلك تعليقا على دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.

وأوضحت مصادر أن الشحنات التي دخلت القطاع تتضمن كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.

أكدت المصادر أنه جارٍ اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات متنوعة إلى القطاع تتضمن 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، فيما تشمل باقي الشاحنات مواد غذائية ومساعدات أساسية أخرى.