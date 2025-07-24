الارشيف / اخبار العالم

كل الخيارات مطروحة.. أوروبا تهدد الاحتلال لفك الحصار عن غزة - عاجل

واس- بروكسل 0 تبليغ

الدمام - شريف احمد - ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم "أن وضع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة لا يزال خطيرًا".
وقال: "إن الاتحاد الأوروبي يُقيّم الوضع حاليًا، وإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع التكتل في وقت سابق من هذا الشهر، بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة".

ويشمل هذا الاتفاق زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحمّلة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة، وفتح عدة معابر أخرى في كل من شمال القطاع وجنوبه، وإعادة فتح طرق المساعدات الأردنية والمصرية.
الكلمات الدلائليه
