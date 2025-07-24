الرئيس عون: ملفات الفساد ستُفتح مهما كانت طائفة المرتكبين وباستطاعتنا إنقاذ لبنان من خلال وحدتنا

لفت رئيس ​الرابطة المارونية​ مارون الحلو، خلال زيارته على رأس وفد، رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى أنّكم "أثبتُم خلالَ توليكم قيادة الجيش، أنكم تتمتَّعون بالعديد من الصفاتِ والقُدراتِ الاستثنائيةِ التي حمَلَتْ جميعَ الجهات على إيلائِكُم ثقتّها لانتشالِ ​لبنان​ِنا العزيزِ، وطنِ الآباءِ والأجدادِ، من القعرِ الذي بلَغَه في السنواتِ المنصرمة".

وأشار إلى أنّ "هذه الصفاتِ والقدراتِ القيادية والإجماعِ النادرِ الذي تحقّق حول شخصكم وانطلاقةِ عهدِكم، جعلا منكم موضعَ رهانٍ داخلي وخارجي، بأنكم القادرُ فعلا على رسمٍ خط فاصلٍ يُنهي مراحلَ التوتَّرِ والانقسامِ و​الفساد​ِ والتَشَتُّتِ والتَّفلُتِ، وكما الاستقواء على الدولة وربطها بمحاورَ ومشاريعَ بعيدةٍ عن تطلّعاتِ اللبنانيين، ويفتَحُ آفاقًا واسعةً ومُشرِقةً لعودتِهم إلى دورهم الفاعل، واستعادتِهم مكانتَهم المُتألِّقة في قلب المنطقةِ العربية".

وأكّد الحلو أنّ "الهيبةَ والوقارَ والجديةَ التي أضفَيتُموها على موقعٍ رئاسةِ الجمهورية، والدعم العربي والدولي الذي لا يزال يُرافقُ خَطواتِ حُكمِكُم، أطلَقا آمالًا كبيرةً في نفوسِ اللبنانيين، وفتَحَتا نافذةَ رجاءٍ بإمكانيةِ الخروج من دوّامةِ الأزماتِ المتراكمةِ التي تَوالتْ على مدى خمسةِ عقودٍ ولا تزالُ تُعاندُ استتبابَ الاستقرار وتُبقي يدَ اللبنانيين على قلوبهم وتَحمِلُهم على مضاعفةِ صلواتِهم وجهودِهم من أجل أن تنجحوا في تَخَطَي العقباتِ القائمة".

وشدّد على أنّ "القلقَ لا يزال قائمًا في وجدانِ اللبنانيين، نتيجة التحدياتِ الجسامِ التي تواجه بلدنا، لكننا نؤمنُ بأنَ قيادتكم، بما تتميَّزُ به من شجاعةٍ ومناقبيةٍ وصدقٍ في الالتزامِ الوطني، ستكونُ قادرةً على تجاوزٍ هذه المرحلة"، مركّزًا على أنّ "المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية سيكونُ إلى جانبِكُم ويدعمُ خطواتِكم والخياراتِ السياسيةِ والإداريةِ والاجتماعيةِ التي وضَعتُم خُطوطَها في خطابِ القسمِ، الذي أعادَ الحيويةَ إلى الحياةِ العامةِ في لبنان".

وأضاف: "فيما يتحضّرُ مجلسُنا لانطلاقتِه، ويُعدُّ البرامج التي سيعمل عليها في المرحلةِ المقبلة، فإنه سيولي أولويةً قصوى لموضوعِ الاغترابِ والانتشارِ اللبناني في العالم، باعتبارِه أحدَ أعمدةِ الكيانِ اللبناني وركائز قوته، وبشكلٍ خاص على مستويين أساسيين:

- أولاً تمكينُ اللبنانيين المنتشرين من ممارسةِ حقِّهم الدستوري في الاقتراع، أُسوةً بالمقيمين، في دوائرهم الانتخابيةِ الأصلية، لا عبرَ آليةِ تمثيليةٍ منقوصةٍ تقتصرُ على ستةِ نواب. فالمغتربون ليسوا مجردَ جالية، بل هم شريكٌ فعليّ في بناءِ الدولة، ويجب أن يكونَ لهم الدورُ نفسُه في اختيارِ كاملِ تركيبةِ السلطةِ التشريعية.

- ثانيًا، تمديد العملِ بقانونِ استعادةِ الجنسيةِ اللبنانية، للمتحدّرين من أصلٍ لبناني، لما لذلك من أثرٍ كبيرٍ في إعادةِ ربطِ المنتشرين بجذورِهِم وتعزيز علاقتِهِم بالدولةِ اللبنانية".

كما أعلن الحلو أنّ "الرابطة المارونية، في التزامِها الوطني، ترى في هذا التوجّهِ واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا من أجلِ تعزيز وحدةِ الكيانِ اللبناني، وربطِ طاقاتِه الداخليةِ والخارجيةِ في مشروعِ دولةٍ متماسكة. ونحن نضع كلَّ إمكانياتِنا وخبراتِنا بتصرفِكم، دعمًا لمسيرتِكم. وكلّنا ثقة بأنكم، كما كنتم دائمًا، ستقودون هذه المرحلة بحكمةٍ وصلابة".

من جهته، أكّد الرئيس عون أن "التحديات كبيرة حولنا، ولكن لا يمكننا ان نواجهها الا بوحدتنا، ودوركم كرابطة مارونية أساسي. ونحن ندعو لكم بالتوفيق في مهامكم لوضع مشاريع وخطط فاعلة من شأنها حماية لبنان فانتم لا تمثلون الموارنة فقط إنما لبنان".

وأوضح أنّ "الإصلاحات تسير، وإن كان البعض يعتبرها بطيئة ربما، لكن كل أجهزة الدولة تنسق مع بعضها البعض، ولدينا الكثير لكي نقوم به. ومحاربة الفساد أساسية، والملفات ستُفتح مهما كانت طائفة المرتكبين"، معتبرًا أنّ "مشكلة لبنان التي اوصلتنا الى ما نحن عليه هي الفساد الذي بات ثقافة، من دون محاسبة".

وذكر الرئيس عون "أنّني في زيارتي الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) في الدكوانة، قلت للمواطنين ان من يغطي الفاسد هو شريك في الفساد. والى الآن، لم يأت الي من إشتكى. وكذلك الأمر اثناء زيارتي الى الجمارك". ولفت إلى أنّ "الادارة الجيدة تواجه الأزمات، لكن الإدارة السيئة توازي الفساد أيا كانت الأوضاع. من هنا إن محاربة الفساد بالنسبة الي أساسية والأمور ستسير نحو الأفضل".

وبيّن أنّ "هناك عددًا من ملفات إستعادة ​الجنسية اللبنانية​ قيد الدرس، وسنعمل مع وزارة الداخلية على السير بها وتوقيعها"، مشدّدًا على أنّ "التحديات كبيرة، ونحن على مفترق مفصلي. وبإستطاعتنا ان ننقذ لبنان من خلال وحدتنا، ونضعه على طريق الإٍستقرار والإزدهار"، معربًا عن أمله في "إصدار التشكيلات القضائية قريبا، والسير قدما بالملفات كافّة".