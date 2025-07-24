تقي الدين: لبنان لا يحتمل أي مغامرة والوحدة الوطنية هي السلاح لمواجهة الدعوات التحريضية

أكّد رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​، أنّ "​سياسة​ التحريض لإيقاع الفتنة بين المكوّنات اللّبنانيّة لن تجدي نفعًا، ولبنان لا يحتمل أي مغامرة أو مكابرة من قبل أي أحد، تحت أي ذريعة من الذّرائع".

وشدّد في تصريح، على أنّ "الوحدة الوطنيّة هي السّلاح الأمضى لمواجهة كل الدّعوات التحريضيّة الفتنويّة الّتي تأتي من الخارج، ويجب تمتين وحدتنا الدّاخليّة في مواجهة كل ما يُحاك".