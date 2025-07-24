أكّد رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، أنّ "سياسة التحريض لإيقاع الفتنة بين المكوّنات اللّبنانيّة لن تجدي نفعًا، ولبنان لا يحتمل أي مغامرة أو مكابرة من قبل أي أحد، تحت أي ذريعة من الذّرائع".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الوحدة الوطنيّة هي السّلاح الأمضى لمواجهة كل الدّعوات التحريضيّة الفتنويّة الّتي تأتي من الخارج، ويجب تمتين وحدتنا الدّاخليّة في مواجهة كل ما يُحاك".
كانت هذه تفاصيل خبر تقي الدين: لبنان لا يحتمل أي مغامرة والوحدة الوطنية هي السلاح لمواجهة الدعوات التحريضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.