شكرا لقرائتكم خبر عن " الحرية المصرى" ينظم مؤتمرا حاشدا فى قنا لدعم مرشحى الفردى والقائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الحرية المصري مؤتمرا جماهيريا حاشدا في مركز قوص بمحافظة قنا، وذلك بحضور النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب، وقيادات الحزب بمحافظات قنا وجنوب الصعيد، دعما للمرشحين عبد الفتاح دنقل واللواء عبد الفتاح الشحات على المقاعد الفردية، إلى جانب تأييد مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهد المؤتمر حضورا واسعا ضم رموز العائلات والعواقل من مختلف قرى ومراكز محافظة قنا، إضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة، وجموع غفيرة من المواطنين، كان من بينهم حضور بارز للمرأة، في مشهد يجسد وعيها المتزايد بدورها في الحياة السياسية والمشاركة الوطنية.

وفي كلمته، أكد النائب معتز محمد محمود، أن الحزب يولي أهمية كبرى لتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن التصويت ليس فقط حقا دستوريا، بل واجب وطني يعكس وعي المجتمع وإرادته الحرة.

وأضاف أن الحزب، باعتباره أحد مكونات ائتلاف الأحزاب السياسية، يضطلع بدور محوري من خلال أماناته وقواعده التنظيمية المنتشرة في مختلف المحافظات، في دعم مرشحي القائمة الوطنية والمقاعد الفردية، تعزيزا لمسار الإصلاح السياسي ودعما للدولة المصرية.

من جانبه، أعرب العمدة عبد الفتاح دنقل، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، عن امتنانه العميق لهذا الحضور الكبير، مشيرا إلى أن ترشيحه ضمن تحالف وطني واسع يعكس الاتجاه الصحيح الذي تسير نحوه العملية السياسية في مصر.

وقال: "النائب لا يصنع نفسه، بل تصنعه الجماهير"، مؤكدًا أن خبرته التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل العام ستوظف لخدمة المواطن والوطن.

كما عبر اللواء عبد الفتاح الشحات، المرشح على المقعد الفردي أيضا، عن سعادته الغامرة بهذا الزخم الشعبي اللافت، معتبرا أن هذا الدعم يعكس الثقة المتبادلة بين المواطن والقيادة السياسية، ويعزز فرص العمل المشترك لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.