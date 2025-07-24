شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد يشيد بالجهود المصرية لإغاثة غزة: مصر ثابتة فى دعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، عن إشادته الكبيرة بالجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تجسدت في دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري "زكيم" و"كرم أبو سالم"، شملت الدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستعداد لإدخال 180 شاحنة إضافية خلال الساعات المقبلة.

وأكد الحزب في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتُجسد مواقفها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من مآسي إنسانية واعتداءات غاشمة ومجاعة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الحزب إلى أن تحركات مصر، سواء عبر تسهيل دخول المساعدات أو من خلال جهودها الدبلوماسية مع الأطراف الدولية، تمثل ركيزة أساسية لحماية المدنيين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من مجاعة ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية.

وثمّن حزب الاتحاد الدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري ورفع درجة استعداده، في مشهد يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

واختتم الحزب بيانه بالدعوة إلى تحرك دولي جاد وعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار عن غزة، والتمسك بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.