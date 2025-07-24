شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 49 شخصًا.. العثور على طائرة ركاب في روسيا مشتعلة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطائرات في روسيا

الدمام - شريف احمد - عثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم، في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الخميس.وكتبت الوزارة على تلغرام "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق".وكانت وسائل إعلام نقلت أن فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة ركاب اختفت عن الرادار في أقصى شرق روسيا، بحسب وكالات أنباءٍ روسية اليوم.والطائرة من طراز "إيه إن24-" وعلى متنها 49 شخصًا في طريقها من "بلاجوفيشتشينسك" إلى "تيندا" بمنطقة "آمور" على الحدود مع الصين، عندما اختفت عن الرادار على مقربة من وجهتها.وتعدّ طائرة "إيه إن24-" واحدة من أقدم طائرات الركاب التي لا تزال قيد التشغيل في العالم.