شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصري تعليقا على إدخال المساعدات لغزة: انعكاس لثبات موقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والتحرك الإنساني العاجل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة رغم الظروف الأمنية المعقدة.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ"الخليج 365"، أن مصر تؤكد من جديد التزامها التاريخي والراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذه التحركات تعكس ثبات الموقف المصري في المحافل الدولية، وحرصه على التهدئة وحماية أرواح المدنيين، وهو ما يُرسّخ مكانة مصر كداعم أول للقضية الفلسطينية وحائط صد في وجه مخططات التهجير أو تصفية الحقوق.

جاء ذلك تعليقا على دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.

وأوضحت مصادر أن الشحنات التي دخلت القطاع تتضمن كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان القطاع.

وأكدت المصادر أنه جارٍ اليوم إدخال 180 شاحنة مساعدات متنوعة إلى القطاع تتضمن 137 شاحنة محمّلة بالدقيق، فيما تشمل باقي الشاحنات مواد غذائية ومساعدات أساسية أخرى.