شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة وطن" يسدد ديون 50 غارماً فى سوهاج بمناسبة ذكرى ثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والمشاركة المجتمعية، قام حزب "حماة وطن"بسداد ديون 50 من الغارمين والغارمات بمحافظة سوهاج ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة، ما ساهم في إنهاء معاناة عدد من الأسر التي كانت مهددة بتفككها بسبب أحكام الحبس الصادرة ضد ذويهم.

وأكد حمادة قدري سمور، القيادي بالحزب في محافظة سوهاج، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الوطني والمجتمعي الذي يضطلع به الحزب، وامتثالًا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لا سيما في المناسبات الوطنية التي تحمل معاني الانتماء والتكاتف.

وأوضح سمور أن الحزب، من خلال فريق قانوني متخصص، أنهى كافة الإجراءات والمخالصات الرسمية المتعلقة بمديونيات الغارمين في مركز ساقلته بما يضمن خروجهم الآمن من الأزمات القانونية دون تبعات مستقبلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من قيادات الحزب، وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، وأحمد العطيفي، أمين التنظيم، الذين شددوا على أهمية تحويل العمل السياسي إلى أفعال تخدم المواطن وتسانده في محنه.

وقد لاقت المبادرة صدى واسعًا بين أهالي سوهاج، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن مثل هذه الجهود تعزز الثقة في الدور المجتمعي الحقيقي للأحزاب، وتبرهن أن السياسة يمكن أن تكون وسيلة فاعلة للعطاء والتغيير الإيجابي.