مراقبو الاقتصاد بالنبطية قاموا بجولات تفتيش وتفقدوا معامل المياه وصهاريج المحروقات

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة ​حماية المستهلك​ في محافظة النبطية بجولات تفتيشية في نطاق بلدات نبطية الفوقا دير الزهراني كفرتبنيت ارنون حبوش وبلدة شويا قضاء حاصبيا، وتم كيل ورصرصة صهريج محروقات في شركة هوديكو الزهراني. كذلك تابع رئيس المصلحة محمد بيطار ملف معامل تكرير وبيع المياه في المنطقة قام والمراقبين بالكشف على البعض منها للتأكد من سلامة المكان وخصوصاً مكان التعبئة. وخلال الجولة تم تنبيه وتحذير أصحاب المعامل بضرورة التقييد بالقوانين والإلتزام بمعايير السلامة والنظافة وإبلاغنا بنتائج العينات الصادرة عن المختبر المعتمد دورياً تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المكان اذا اقتضى ذلك.

