عطية بعد جلسة لجنة الأشغال العامة: لحسم ملف المهجرين وتنظيم قطاع النقل والتشدد في ضبط "التوك توك"

اشار رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل والمياه النائب سجيع عطية بعد اجتماع اللجنة، الى اننا "بحثنا في موضوعين اليوم في لجنة الاشغال الاول حول تجديدا وتسهيل وتسوية بناء رخص للمهجرين في السابق او للمهجرين الذين لم تتم تسوية اوضاعهم ان في الاسكان فاليوم وافقت اللجنة وأحالت الموضوع إلى المجلس النيابي مع تمديد العمل لمدة سنة اوسنتين من اجل إنهاء ملف المهجرين واجراء المصالحات في البلدات التي لم تتم بعد فيها المصالحات وهناك عدد من الطلبات ليتم تسوية البناء".

ولفت الى ان "اما النقطة الثانية فهي موضوع النقل وأغلبية السائقين هم من السورييين في حين ان هناك 50 الف سائق مسجل ولدينا خمسة الاف شاحنة موجودة في البلد وأغلبيتهم من السائقين السوريين فيما مختلف السائقين اللبنانيين لا شغلة ولا عملة هذه مشكلة هناك بعض الشركات تسترخص السائق السوري".

وتوجه إلى وزير العمل والى مدير عام الامن العام ان "يعمل تسجيل واضح او مكتب للسائقين اللبنانيين وان يكون هناك إلزامية بالحد الأقصى ان يكون السائق لبناني وعددهم كبير والمطلوب من الدولة اللبنانية ان تحسم امرها".

واضاف "اما النقطة الثالثة فهو موضوع ال​توك توك​ ونحن منذ حوالي السنة إلى سنة ونصف اصدرنا توصية بتخفيف او منع استيراد التوك توك إلى لبنان لان هذا الموضوع يوءذي السلامة العامة ولا يوجد تسجيل وهناك سلامة عامة وفي نقاشنا اشرنا ان التوك توك يجب ان يسجل ووضع رسم عليه وممنوع استعماله للعام وفي الطرقات السريعة، اما في البلدان والقرى لديه بعض الاعمال والكلفة قليلة وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث جدي ويجب ان يخلق باب التسجيل ولا نستطيع ان نخلق فوضى وذهنية النقل يجب ان تكون متبعة في لبنان".