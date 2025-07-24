بري أبرق للسيسي مهنئا بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 تموز

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 تموز.

واشار في نص البرقية الى أن "بمناسبه الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من تموز التي جسدت تضحيات مصر شعباً وجيشاً وأرست دعائم جمهورية مصر في إستقلالها وسيادتها وحرية أبنائها وأسست للدور الحقيقي والطليعي لمصر في كل ما يصنع حياتها وحياة أمتنا العربية وشعوبها، فكانت تلك المحطة التاريخية المجيدة مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التواقة للحرية والتقدم والإستقلال".

واضاف إنني "بهذه المناسبة أتقدم بإسمي الشخصي، وباسم المجلس النيابي اللبناني منكم ومن خلالكم للشعب المصري بأصدق التهاني وأطيب الامنيات، سائلين المولى سبحانه وتعالى، أن يَمُن عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية شعباً وجيشاً بدوام الإستقرار والمنعة والتقدم والإزدهار".