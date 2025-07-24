المطران إبراهيم هنأ الرئيسة العامة الجديدة للراهبات المخلصيات: نقدّر دورها بحمل رسالة الكنيسة

زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​إبراهيم مخايل إبراهيم​، يرافقه النّائب الأسقفي العام الأرشمندريت إيلي معلوف وعدد من كهنة الأبرشية، دار السعادة في كسارة، حيث قدّم التهاني إلى الرّئيسة العامّة الجديدة لجمعيّة الرّاهبات الباسيليّات المخلصيّات لسيدة البشارة الأم كلاديس الصباغ، بمناسبة انتخابها على رأس الرهبانيّة في دورتها الجديدة.

كما هنّأ المدبّرة الأولى والنّائبة العامّة الأم منى وازن، المدبّرة الثّانية الأخت كميليا حنا، المدبّرة الثّالثة الأخت سيمون خليل والمدبّرة الرّابعة الأخت لوريس رعد، متمنّيًا لهن التوفيق في مهامهن.

وخلال اللّقاء، عبّر المطران إبراهيم عن محبّته وتقديره العميق "لدور الرهبانيّات النّسائيّة، لا سيّما الرّاهبات المخلصيّات، في حمل رسالة الكنيسة في مجالات التعليم والخدمة الاجتماعيّة والرعويّة"، مثنيًا على "دور الرهبانيّة في رعايا الأبرشيّة من ناحية التعليم والخدمات الصّحيّة والرّاعويّة". وأكّد أنّ "جمعيّة الرّاهبات الباسيليّات المخلصيّات لسيدة البشارة شكّلت ركنًا روحيًّا وتربويًّا بارزًا في الحياة الكنسيّة والوطنيّة".