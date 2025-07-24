قوى الأمن: توقيف 3 من أفراد عصابة نفذوا عمليتَي سرقة من داخل محل تجاري ومنزل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ "02025-06-19، ادّعت المواطنة "غ. م." (مواليد عام 1973، لبنانيّة) ضدّ مجهولين بجرم سلب مصاغها الذّهبي ومبلغ من المال بقوّة السّلاح، من داخل مركز عملها في أحد المحال التجاريّة في ​سن الفيل​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-07-07، ادّعى المواطن: "ع. ش." (مواليد عام 1977، لبناني)، أنّ مجهولًا أقدم على الدّخول إلى منزله بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخل خزنةً حديديّةً في غرفة نومه مبلغ 90 ألف دولار أميركي، و70 مليون ليرة لبنانيّة، ومصاغًا ذهبيًّا بقيمة نحو 30 ألف دولار أميركي".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بإجراءاتها للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ فردًا من إحدى العصابات اشترك في تنفيذ العمليّتَين المذكورَتَين".

وكشفت أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّل عناصر الشّعبة إلى كشف هويّة أفراد هذه العصابة، ومن بينهم: "ع. أ." (مواليد عام 1985، لبناني) مطلوب بجرم تأليف عصابة، "ي. أ." (مواليد عام 1986، لبناني) و"ف. م." (مواليد عام 1986، لبناني)، وجميعهم من أصحاب السّوابق بجرمَي سرقة وسلب".

كما لفتت إلى أنّ "بتاريخَي 13 و15-07-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من توقيف الأوّل في محلّة المريجة، على متن درّاجة آليّة استُخدمت في عمليّة السّلب، كما أوقفت الثّاني في محلّة كاليري سمعان، وتبيّن أنّ الثّالث موقوف في إحدى نظارات قوى الأمن الدّاخلي للاشتباه به بجرم سرقة".

وذكرت الشّعبة أنّ "بالتحقيق مع المذكورين، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يشكّلون عصابة نفّذت عمليّتَي السّرقة والسّلب بالاشتراك مع شخص رابع"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الرّابع".