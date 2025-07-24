"النشرة": مسيّرة إسرائيلية أغارت على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "مسيّرةً إسرائيليّةً أغارت بصاروخين على منطقة حرجيّة في أطراف بلدة بيت ليف، ما أدّى إلى اشتعال حريق".

